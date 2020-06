La Máquina puede pitar el Apertura

No hay de qué preocuparse, la Máquina puede pitar. Tuvieron que pasar 30 años para que el Liverpool de Inglaterra se coronara campeón en la Liga Premier. Cruz Azul tiene alrededor de 23 años, todavía hay tiempo. Esto lo digo con sana distancia. No hay mucho de qué preocuparse, pues ya vimos que otros grandes del balompié mundial también sufren por alcanzar el título. La Máquina Celeste no podía ser la excepción. Los reds de Jurgen Kloop parecían no alcanzar la diadema, a pesar de ir barriendo en toda la temporada. Sacaban unos 20 puntos a su más cercano perseguidor, el Manchester City. Pero el COVID-19 estaba dando al traste con sus ilusiones. Se llegó a pensar en cancelar el campeonato, dejarlo nulo. Y la esperanza se sumergía en aguas profundas, para salir y respirar con mayor fuerza, con esa misma esperanza que muere al último. Se reanudó la Liga Premier y se alcanzó el objetivo tan anhelado. Liverpool ya había ganado la Liga de Campeones 2019, pero su afición pedía a gritos el título de la Premier. Ahora sin público en las gradas se dio, y el festejo vendrá por las calles y avenidas de Inglaterra.

Colofón. Y a propósito de coronas sin virus y pistaches con mordiscos, en Cruz Azul se van a cumplir 23 años de sequía. Cada 7 de diciembre se recuerda aquel penalti cobrado por Carlos Hermosillo, pegado al poste izquierdo del arquero Ángel Comizzo. Fue ese gol que terminó con la agonía de un equipo con 17 años de espera. En esta temporada Cruz Azul era superlíder y se le nombraba para ser campeón, en su regreso, puede lograrlo.