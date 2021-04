La Máster y la Súper pasaron la prueba

Algunas categorías ya regresaron a la acción. La Máster y la Súper han vuelto a las canchas y al parecer todo vuelve a caminar como antes. No existen contratiempos. ¡Pasaron la prueba! El futbol, aun de los roces que se puedan dar, es clásico el despegue entre un jugador y otro, gracias a la movilidad que se tiene. ¡En el baloncesto es otra cosa! Y da la casualidad que las autoridades autorizaron primeramente el basquetbol para que regresara a la ebullición, dejando para después a otros deportes con menos riesgos. Pero las cosas ya se están dando y parecen caminar perfectamente. Hablaba sobre las ligas de futbol Máster y Súper, que en su primera jornada parecen haber cumplido el cometido. Esto es, hablando en lo deportivo. Al parecer ese “parón” de más de un año sin jugar no les hizo mucha mella. No se habla de lesiones, y eso ya cuenta. Quizás uno que otro jugador “molido”, o adolorido por el esfuerzo, otros por la derrota. Y en este fin de semana regresan con mayores bríos.

Colofón. Y a propósito de candidatos mecateros, la incertidumbre se viene con el anuncio de la Liga Diamante Plus. Son los veteranos de mil batallas que entre 65 y más buscan también el regreso a las canchas. ¡Hay que vernos!