La afición afuera de los estadios

En verdad que uno en ocasiones no lo entiende. Las autoridades oficiales y deportivas suspenden de público los estadios de futbol en la Liga MX. No quieren que los graderíos se vean llenos de contagios por el coronavirus, pero sí dejan que los aficionados se den cita afuera de los parques donde juega su equipo favorito y ahí se manifiestan a lo grande. Si fue en Ciudad Universitaria, León, Tampico o la Ciudad de México, con el Atlante, sea la categoría que fuere, ahí hubo llenos: ¡Afuera! Los fanáticos no se andan con “medias tintas”. O van a la refriega o no están a gusto. En estos momentos la capital del país está en semáforo rojo. Y no alcanza otro color más fuerte, pues no existe en ese calendario que han impuesto las autoridades sanitarias. El futbol es de masas y pasión. Y estando un partido final en tu ciudad, buscas la manera de estar ahí, máxime si tu equipo de toda la vida está jugando. Entonces se podría dar un permiso especial. Así como lo hizo Chivas en Guadalajara y su estadio Akron. En plena liguilla y el COVID-19 en su apogeo, las mismas autoridades dieron luz verde para la asistencia controlada de la afición. ¡Y no pasó a mayores!

Colofón. Y a propósito de muéganos incandescentes, algo diferente deberían de buscar para él siguiente torneo, pero como solía decir la Chimoltrufia, así como dicen una cosa, dicen otra, pues.