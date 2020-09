La anécdota de Bernardo Riveros

Cuando nació EL DEBATE en The Rosca City, año 1980, en la administración municipal de Mocoritón Viejo, -si mal no recuerdo- se encontraba el Lic. Bernardo Riveros Acosta. Acá había tomado el timón Eduardo Rodríguez Villaverde, “Lito”. A los meses de estar en funciones el Diario número Uno, recibimos la invitación del ahora Pueblo Mágico, para ir a cubrir la inauguración de sus ligas de futbol municipal. Le hice saber, -con anticipación- al fotógrafo Manuel Machado, que iríamos a cubrir dicho evento. Llegado ese día, surgió que tenían un viaje a La Reforma, donde cumplirían con otro suceso y como él era el único reportero gráfico que se tenía, pues se fueron al campo pesquero. Antes, le pedí a Machado me prestara una cámara ya lista, preparada, para yo tomar las fotografías de la inauguración. Se metió al laboratorio, estuvo unos minutos, salió y me dio una cámara de esas profesionales, que en mi vida había usado. Rápidamente me dio las indicaciones. Mientras los reporteros de la nota general agarraban rumbo al “camarón”, yo arranqué a la tierra del chilorio.

Colofón. Y a propósito de flashes, empecé a mover la cámara a la mesa directiva, honores a la bandera, juramento, equipos, tomas especiales y luego el primer disparo a la portería por el gigantesco alcalde, Riveros Acosta. Feliz me regresé a la oficina para redactar la nota, Machado agarró la cámara y ahí se dio cuenta que no tenía rollo. Con pena y todo, regresé y le pedí a Bernardo ir a la cancha, para tomar una sola fotografía. Riéndose de la “puntada”, accedió de buena gana. ¡Descanse en paz, amigo Bernardo!