“La dicha de la vida consiste en tener siempre algo qué hacer, alguien a quién amar y alguna cosa qué esperar”: Thomas Chalmers (1780-1847), ministro presbiteriano, teólogo y escritor escocés. Y viene la recomendación para los que normalmente hacen ejercicios diariamente.

Algunos procuran por la mañana, en la tarde, otros. El llamado que se está haciendo por parte de las autoridades de Salud es por la llegada de esta famosa canícula.

Las temperaturas diariamente se están incrementando. El calor está llegando a su máxima representación en The Rosca City y municipios vecinos de la región del Évora. Así que directivos de las diferentes ligas deportivas tendrán que modificar muchos horarios. Que los niños, jóvenes y adultos no se expongan a una insolación. Algunos ya lo están haciendo. Sus encuentros de futbol o baloncesto son por la noche. Otros ya caída la tarde.

Y es que después no me salgan con el cuento de Mister Fly One Go.

Colofón. Y a propósito de jasorris, pixis, turnalis, -traducción- “La sonrisa es para la selfie o para mí”. ¡Ai´sí! Nuestro amigo Míster, comenta, que se pueden eludir esos problemas de las “canicas”, señala. “Canícula”, le repito una y otra vez, pues confunde la expresión. Mister Fly dice que las mamás fut pueden jugar en “tanguita”, lo mismo que las softbolistas, mientras que los varones pueden usar ese “taparrabos” que se ponían en siglos atrás nuestros ancestros. ¡Andiké!