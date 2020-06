Regresó el futbol a las canchas de Italia y España. Anteriormente ya lo habían hecho Portugal y Alemania. Pero la emoción no es la misma. Los graderíos están vacíos, no existe ese murmullo, ese aliento, la pasión, el entusiasmo, el grito de los aficionados. Pueden caer goles por racimos, pero el festejo no es igual. La pandemia del COVID-19 ha dado al traste con todo ello. Los clubes tienen que acatar las indicaciones del Gobierno, solo así pudieron regresar a darle de patadas al balón. Uno al ver los cotejos mediante la televisión, solo escucha gritos de los mismos jugadores y en diferentes idiomas. También del entrenador y elementos que visten en el banquillo. El comentarista puede volverse loco gritando la jugada, queriendo ponerle mayor entusiasmo, pero no alcanza a contagiar al televidente. Y entre todo este despertar deportivo, nos tocó ver algunos equipos del balompié ibérico, y alcanzamos a notar que fuera de los clubes grandes, los demás cuadros, vienen siendo algo de lo mismo que aquí vemos en la Liga de Primera División o MX.

Colofón. Y a propósito de vuelos, pistas y pasajeros, fuera de un Real Madrid, Barcelona o Atlético de Madrid, los demás conjuntos vienen siendo la comparsa de los grandes. Barcelona golea al Mallorca, los merengues pasan encima del Eibar, y Atlético de Madrid empata con Athletic de Bilbao. Pero ver jugar al Albacete, Almería, el Cádiz, Rayo Vallecano, Deportivo La Coruña, Sporting de Gijón, Celta de Vigo, etcétera, no es para asombrarse. América, Monterrey, Cruz Azul, Tigres, León o cualquier otro, puede jugar en esa Liga sin mucho que perder.