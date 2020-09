La gente espera una respuesta

La pregunta de los 64 mil pesos se siente aún más cuando se avanza en el calendario y este mes patrio está cerca de concluir. Los deportistas en The Rosca City están desesperados. Saben que las autoridades deportivas anunciaron que “posiblemente” en el mes de octubre se abrieran las hostilidades. Hasta el momento, todo es silencio. En las redes sociales, los jugadores del equipo Santaneros-Banquetes Bertha se hacen miles de conjeturas. Ellos se quedaron esperando la final de la Liga Diamante-Plus, ante el Club de Veteranos. ¡Era el último estirón y no se dio! Choque de la gran final entre estos dos equipos, que simplemente fueron los mejores en el rol regular. Con eso se terminaría la temporada anterior y se buscaría planear la siguiente. El presidente del circuito, Jorge “Pery” Obeso, no ha dado ninguna señal al respecto. Y la gente quiere una respuesta. Busca que informen algo, cuándo se hará la reunión de delegados y que se manifiesten sobre los protocolos a seguir. El tiempo sigue su marcha y a paso de tortuga en la organización.

Colofón. Y a propósito de cuando, donde, ujujuy, quiérase o no, este “parón” de más de seis meses y el encierro en casa, tiene en alarma a los deportistas. Se abrieron gimnasios, se conoce que algunos van a caminata y otros se ejercitan por los bulevares. Algunos hacen su cáscara futbolera y hasta partidos eliminatorios. ¡Pero acá en las oficinas el churro se les hace engrudo!