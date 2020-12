Cómo en aquella ocasión un bate, cambió la historia de “Poncho Sueltapalos”. Para que este esmirriado chamaco llegara a la Liga Profesional fue necesario ese momento mágico. Su equipo del pueblo donde había nacido, Los Faldilludos, se enfrentaba en casa a su acérrimo rival, Los Colorados Amigos. ¡Está por demás decir por qué de ese nombre! La misma gente del pueblo así lo bautizó. Ese domingo era clave para ganar el título para uno u otro equipo. Y “Poncho Sueltapalos” lo sabía, pero había tenido una mala tarde con la majagua. Su bate preferido se había roto en la primera bateada, y no podía acomodarse a otro de menor o mayor peso. Se jugaba el séptimo inning y el ampáyer había decidido era el final por falta de alumbrado natural. Los Faldilludos tenían hombres en primera y segunda base. Perdían el encuentro 1-4 y había dos outs. Vino el “Pitorros” Meza y conectó hit, para impulsar una: 2—4 la pizarra. En la caja de espera estaba “Poncho Sueltapalos”, cuando escuchó un grito del graderío. “Hey, ‘Poncho’”, -era “El Garrote” Ahumada que le gritaba: “Acá tengo un palo, si te sirve”, y le aventó un bate al terreno de juego.

Colofón. Y a propósito de místicos jocosos, “Sueltapalos” sonrió, era la medida exacta que esperaba, y sacó un trueno al otro lado del parque, para darle vuelta al partido. Mister Fly One Go me la contó. ¡Qué imaginación!