La humildad de los astros

“He aprendido que la fe es lo que determina si sucede algo o no”: “Kaká”, futbolista brasileño. A los 8 años “Kaká” ya sabía lo que quería hacer en la vida: jugar futbol y solo futbol. Él empezó a jugar delante de sus amigos y de su familia. Pero sufrió una grave lesión y los médicos le dijeron que no podría volver a jugar. Con fe y perseverancia “Kaká” se recuperó y en la actualidad juega delante de miles de seguidores cada año. Elegido como jugador mundial del año por la FIFA y ganador del Balón de Oro del año 2007, este centrocampista que jugó para el Real Madrid se convirtió en una de las figuras más reconocidas sobre el terreno de juego. ¿Cuántas de estas historias surgen entre los mejores deportistas? Ricardo Izecson dos Santos Leite era conocido durante los primeros años de su vida como Ricardinho, que significa “pequeño Ricardo”. No obstante, cuando Digáo, su hermano pequeño, estaba aprendiendo a hablar, no podía articular el nombre de su hermano correctamente, “Kaká”, era lo mejor que podía pronunciar, y el nombre se le pegó.

Colofón. Y a propósito de tarjus, fostolos, wajinaris, -traducción- “Hay que borrar del viejo libro las cosas malas que hay en ti”. ¡Ai´sí! Esta historia fue tomada del libro El Gol de la Vida, reafirmando que astros como “Kaká”, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, entre otros, tienen fundaciones de ayuda para niños con alguna discapacidad, cáncer u otras enfermedades. Ello lleva a entender el enorme sacrificio que ellos lograron para salir adelante en la vida y en el deporte que escogieron de por vida. La humildad ante todo, a pesar de la gloria y su fama.