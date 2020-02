La importación de jugadores

Mucha importación y poca exportación. Pero hay de todo, como en las boticas. En los últimos años, las diferentes ligas de futbol en The Rosca City, han recibido infinidad de nuevos inquilinos. Se da mucho mayor en las categorías libre, veteranos, máster y diamante. Los diferentes equipos buscan cómo armar un cuadro que dé pelea, que sea protagonista, ante rivales que normalmente ganan trofeos o siempre están en los primeros puestos. Esto se debe a que algunos clubes toman los mejores jugadores. ¡Forman trabucos! Entonces, dijo doña Chuy, otros buscan cómo enfrentarse a ellos con mejores condiciones. De ahí que nos lleguen jugadores relevantes, tanto de la vecina ciudad de Guasave, como de Culiacán, y ni se diga de Angostura y Mocorito. Algo de ellos existe, -también- a que para avanzar a equis categorías, algunos elementos no alcanzan la edad estipulada. A otros no los dejan jugar porque son muy buenos. Y en su categoría son muy malos.

Colofón. Y a propósito de durfos, yornas, palchapis, -traducción- “Si manejas no tomes y si tomas, pues que sean frías”. Pero esto de la importación, en igual de hacer un mal, ha sido todo lo contrario. Le ha dado un plus especial a muchas ligas y equipos. Y el espectáculo ha mejorado notablemente. Las edades tienen que irse recortando y cada quien avanzar en la siguiente. Sobre la exportación de jugadores es mucho más poco, solo algunos pueden ufanarse de que están jugando fuera, o que juegan con ellos. ¡Digo!