La interrogante y la despedida

Que alguien me lo explique. ¡Please! ¿Se retira del softbol Cecilia Santiago? ¿Así, tan joven y con mucha “candela” para seguir jugando, se va? ¿O solo fue un reconocimiento y algo de protagonismo?

Y es que en la ceremonia de inauguración del Softbol Municipal en ambas ramas, donde se hicieron algunos homenajes, se retiró el número 7 de la guapa señora. ¡Es su número mágico! Y ese número quedó impreso allá en la barda del jardín central del parque Florentino Camacho Rivera.

En el beisbol de las Ligas Mayores se tiene acostumbrado que cuando un pelotero dice adiós al deporte de sus amores, el “Club House” normalmente le brinda ese homenaje. Su número pasa a ser colección en la barda del estadio del mismo club. Y me queda esa sensación de su retiro. O como me pregunto: ¿Solo fue un acto solidario para ella? Hablo, -eso sí- de la mujer que juega softbol en The Rosca City. No se piense que es Cecilia Santiago, portera del equipo femenil en el futbol mexicano.

Colofón. Y a propósito de danjis, samaros, quifloricis, -traducción- “No hay árbol que el viento no haya sacudido”. ¡Ai´sí! Por cierto, la futbolista que jugaba para el Club América fue vendida al futbol holandés, para el equipo PSV. Por allá se encontrará con Hirving Lozano y su inseparable “Guty”. Y una pregunta más. Si Cecy continúa jugando, ¿qué número utilizará? ¿Con cuál guarismo se le identificará en el futuro? ¡Qué cosas!