La llamada y la crítica sana

Claro que me gusta el beisbol, jugué buena pelota en mi juventud. No era ni muy, muy, ni tan, tan. Pero ahí queda para la historia y el recuerdo. Las lesiones me retiraron de esos parques, ahora juego futbol, o juegan conmigo, pero hacemos algo de deporte. Todo eso le tuve que confiar a Mister Fly One Go, al preguntarme si asistiré al estadio Alberto Vega Chávez, en esas series de los equipos de la Liga Mexicana del Pacífico. Pero no hay nada seguro, cuando cómodamente me siento en el sillón en The Orange House para presenciar esta última semana de la temporada regular en las Grandes Ligas.

¡Y viene lo mejor: La postemporada! Uno va de acuerdo a preferencias o gustos. Normalmente veo Ligas Mayores, aun de que ya esté en marcha la MexPac. Por ejemplo, este miércoles estaba atento al duelo entre Yankees y Tampa Bay, donde estos últimos están en la pelea por el comodín en la Liga Americana. Al mismo tiempo veía resultados de otros encuentros, así como la jornada de media semana en el futbol mexicano de la Liga MX. Y en esos instantes nuestro amigo José Luis Giusti Lugo nos habla vía telefónica para hacernos un breve comentario, crítica sana.

Colofón. Y a propósito de carrfos, urjales, disconfuchis, -traducción- “Lo barato sale caro, por lo tanto no veo claro”. ¡Ai´sí! “El Gallazo” comentaba sobre los charcos y la suciedad allá en el Coloso, pues es de los asiduos caminantes que se ejercitan en ese espacio. Y dice que no se vale, que así como tiene Carlo Mario su cancha de futbol, en la Hacienda, deberían de verse todas en el municipio.