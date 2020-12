La mujer en el arbitraje de futbol

La mujer sigue dando pasos de gigante. ¿La mujer de quién? Me pregunta Mister Fly One Go. -Espera, canijo, estoy asombrado por la facilidad del sexo femenino de alcanzar metas de alta responsabilidad y en tan poco tiempo. Stephanie Frappart se convierte en la primera mujer árbitro en pitar un partido de la fase de grupos de la UEFA Champions League. Este miércoles lo vimos en el juego entre Juventus de Turín y el Dínamo de Kiev. La silbante francesa, de 37 años de edad, lo hizo impecable. La guapa francesita, que salió vestida con una blusa rosa y calzón negro, no tuvo empacho para dirigir ese duelo, donde la Vecchia Signora, donde milita el astro portugués Cristiano Ronaldo, salió triunfante. ¡Con ello Stephanie Frappart hace historia en el balompié mundial! Vivimos en una época en que la lucha por la igualdad de género se ha convertido también en una obsesión femenil. Anteriormente Frappart ya lo había hecho en la final de la Copa Mundial Femenil 2019 entre los Estados Unidos y Holanda. Lo mismo que en su país, --Francia—donde es un referente en la Liga 1. Este avance de la mujer nos da a entender que todo no para. Seguirán buscando oportunidades en todos los sentidos.

Colofón. Y a propósito de cofradías invisibles, esto mismo nos hace recordar que en la política ya se están dando los ajustes, donde las candidaturas serán en género parejo. ¡Te lo dije, Mister Fly, las enaguas siempre han mandado!