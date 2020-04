La pandemia en los hogares

El impacto de la pandemia del Covid-19 en el hogar. -Viejo, se terminó el jabón de tocador, pero hay muchas otras cosas más que ya se acabaron y tienes que ir a comprar. Te voy a dictar para que apuntes lo del súper. Malhumorado, el achacoso toma una pluma y hoja de papel en blanco. -Traes unas 50 barras de jabón, -y el decrépito interrumpe-: ¿Para qué tantas? -Mira, tú solo te has lavado las manos unas 37 mil 418 veces, y no te hagas, apúntale y lleva con qué. -Compras seis mechas para la cachimba, ocho bolitas de añil, siete curitas, cuatro veladoras amarillas y cuatro blancas. Seis triángulos de magsokon y cuatro litros de tractolina. Papel para el baño, unos 30 rollos, y gel para las manos. Busca ir con Waldo Mendoza, dicen que ahí tienen productos desinfectantes por mayoreo. -Qué se me olvida, qué se me olvida, grita en voz alta la señora. Por acá, una de sus hijas más grandes que está jugando lotería le pide que no se le olviden las toallas femeninas. ¿Cuáles son esas? -No te hagas, tú traes.

Colofón. Y a propósito de vinces, sifos, ricanichis, No se te vaya a olvidar la lavativa para tu mamá. Tres frascos de árnica para sobarte la rabadilla, dos jumates para el agua, los que están no sirven, te traes cloralex anti hongos, 30 bolas de guantes desechables, 30 mascarillas y un soplete para el hornillo. Seis frascos de vinagre de manzana y otros tantos blancos, ocho frascos de agua oxigenada y seis de aceite de eucalipto. El maduro señor no aguanta y dice: ¡Y no vamos a comer o qué!