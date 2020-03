La primavera de Mr. Fly

Este 19 de marzo, Día de San José, hablan que comenzó la primavera. Spring begins, dicen los hijos de Donald Trump. Astronómicamente comienza con el equinoccio de primavera entre el 20 y 21 de marzo en el hemisferio norte, y entre el 22 y 23 de septiembre en el hemisferio sur, según me lo comenta Mister Fly One Go. En esta época nace el amor, cuenta. Y demasiado romántico o cursi, habla de las flores y sus colores, sus aromas, y el romance ante la bella doncella cortejada con un ramo de rosas rojas. Y empieza a cantar esa pegajosa canción, éxito de los Hermanos Carrión allá en los años 60. “Con rosas rojas yo / te mostraré mi amor / el dulce amor que en mi nació / cuando te vi”. Y tuve que frenarlo, pues quería leerme y declamarme poemas de Amado Nervo y cantar pasiones al estilo Joaquín Sabina. Amigo Mister, -le expliqué- esperemos el día 21, que es cuando nosotros formalmente acá en The Rosca City, celebramos esta hermosa primavera. Será el fin de semana, un sábado que no será cualquiera. Ese día podrás regar pasión y dulzura, aunque se enoje Monique, dijo.

Colofón. Y a propósito de sonsas, fachus, currillis, A nuestro amigo Mister Fly por un momento se le olvidó el coronavirus. Esta llegada de la primavera puede mitigar cualquier pánico que exista entre la población en The Rosca City. Qué por cierto, en la familia deportiva están molestos por este “ parón” de actividades, pero que es un llamado a la prevención de cualquier contingencia. Pensamos que todo ello servirá, -también- para que las autoridades deportivas le den un mejor mantenimiento a las canchas, aprovechando el asueto.