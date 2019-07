La profecía del campeón

Como una profecía llegada del más allá, se cumple a la letra el destino de un equipo campeón. Normalmente eso se da.

Existe en las mejores ligas del futbol en el mundo. No hay quién escape al presagio, augurio, predicción. Santaneros, que se llevó todos los honores en la temporada anterior de la Liga de Futbol Diamante-Platino, ahora no sabe ganar. Han transcurrido tres fechas del actual campeonato y parecen ser otros.

El sábado anterior se midieron al líder, Club de Veteranos, y cayeron 0-1, con un gol de Antonio López en los últimos minutos del juego. Eso da motivo a un par de reflexiones. Dicen y se habla que el campeón de un torneo para el siguiente no es igual. Así sean los mismos jugadores o se tengan refuerzos. Algo está pasando en el cuadro verdinegro, que juega bonito,pero no gana. Y en esa tarde melancólica nos tocó el silbante “Polo” Sánchez. Creo que ha de ser su regreso, pues tenía largo rato que no lo veía en las canchas.

Y en el marcador fue protagonista el nazareno.

Colofón. Y a propósito de carbollos, jalcus pirinilis, -traducción- “Los halagos son fruto de las algas alargadas”. ¡Ai´sí! “Polito” Sánchez ya “chochea”, pues su vista no da para más. De ahí nuestra sorpresa, ya que anteriormente ha tenido problemas al fungir como el árbitro central.

En esa acción del gol la mayoría de la afición resaltó un fuera de lugar hasta de tres atacantes.

Pero el soplapitos no lo vio, ni aceptó reclamos. ¡Una alarma encendida!