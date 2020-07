La regla de los cinco cambios

La regla de los 5 cambios en el futbol: ¿Positivo o negativo? Hace poco tiempo entró en vigor, al ser aprobada por la International Football Association Board. (INFAB). Desde el 08 de mayo junto con la FIFA acordaron este cambio en el reglamento de futbol a nivel mundial. Tras la crisis del COVID-19 se dio la anuencia para realizar esos cinco cambios en igual de los tres que normalmente se hacían. Pero la cosa se tomó en serio. Ahora mismo, se anuncia que esa reglamentación continuará en los siguientes torneos. Se consideró esa faceta de los cinco cambios por la premura de abrir de nuevo las acciones en el balompié mundial. Y sabiendo que los equipos y sus jugadores podrían estar mermados, luego del “parón” de más de 60 días, era recomendable auxiliar en la cancha de juego. Ahora los equipos podrán convocar 23 jugadores en vez de los habituales 18 que se tenían. Esa modificación del reglamento se llevará a cabo en el apartado tercero del mismo, denominado: Regla 3. La FIFA dice que la regla se mantendrá en el año 2021.

Colofón. Y a propósito de siéntate, párate o calienta, esta nueva normalidad ya le han tomado cariño algunos clubes a nivel mundial. Lo ven positivo en el hecho de que tendrán varias opciones en el banquillo para cualquier emergencia. Otros no piensan igual, como el caso de algunos jugadores que al no tener un rendimiento digno o adecuado desde el primer tiempo, pueden salir de cambio. Y para el estratega no habrá disculpas, la solución ahí estaba.