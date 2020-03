La salvación del descenso

Aquí hay gato encerrado me dice Mister Fly One Go. Pero no dice ni miau, le comento. Pues antes de que llore, lo van a sacar del atolladero, aclara. El gran negocio en el futbol mexicano de la Primera División da un paso más al escrutinio de los aficionados. El anuncio de que para el Torneo Apertura 2020 no habrá descenso y la Liga MX se conformará con 20 equipos, ha revuelto la olla de los comentarios en pro y en contra de esta medida. Se habla sobre equipos que podrían tomar un lugar en la Primera División, pagando la nada despreciable suma de 30 millones de dólares. Ahí están puestos Celaya, Atlante, Zacatepec y Alebrijes de Oaxaca. Solo dos serán invitados. ¿Y dónde queda el Ascenso? ¿Qué interés le pondrán los clubes de la categoría de Plata, la inmediata, al abolir su pase al mejor futbol de México? Entre los mismos profesionales y especialistas, comentaristas del futbol en los medios de comunicación, la bola se hace engrudo. Se entiende que todo es negocio, pero acá se están yendo hasta la cocina.

Colofón. Y a propósito de chanfladas, suxos, furnipuchis, Ese gato encerrado y que dejarán salir puede ser un remedio activo para dos clubes tapatíos. ¡Que Atlas y Chivas se salven del descenso! Si se analiza la tabla porcentual, vemos que ambos equipos están en los últimos lugares. Rojinegros tienen actualmente 1.064, por 1.149 de Chivas. Otros como Puebla, 1.170, y Juárez, 1.183. ¡Chivas y Zorros cambiaron a piel de gato. Sálvese quien pueda!