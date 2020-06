La soledad aterra las canchas

Un vistazo a las diferentes canchas deportivas, y todo escueto. Un signo que deja el sello de la pandemia del coronavirus. Ni un alma, ni un furtivo ruido de balón, redes, guantes o los bats. Por ahí a lo lejos un trabajador de mantenimiento al pasto. ¡La soledad aterra! Un miedo cimbra parte de nuestro cuerpo, como ese virus maldito que recorre distancias y, sin importar fronteras, alcanza a quien menos se lo espera: un contagio por errores del destino. Las canchas, como los directivos, pecan de su esclavitud. Unas por la falta de actividad, otros por el encierro. Nadie anuncia algún asomo de regreso al deporte. Presidentes de los diferentes circuitos, tanto en futbol, baloncesto, beisbol, volibol y todos los etcéteras, esperan el anuncio oficial. Pero las autoridades han visto pasar tres meses de un loco encierro y no dan señales de algún indicio de prontitud. La vida cotidiana de los habitantes en la ciudad ha pasado al enfado del hogar, donde los padres de familia y los hijos no encuentran la puerta de salida. Quieren soltar esa energía escondida y no encuentran cómo.

Colofón. Y a propósito de voces, aullidos y gemidos, la falta de comunicación entre los organizadores no se está dando, de acuerdo a los comentarios que se escriben en las redes sociales. El deporte de alguna forma debe de regresar. Así como se van incorporando los negocios no indispensables al comercio de la ciudad, los deportistas esperan que avisen o promuevan reuniones de información para buscar estrategias del regreso a las canchas. Algunas informaciones dictan que esto de la pandemia no parará en este año, entonces pa´ cuándo.