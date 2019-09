La tormenta “Kiko”, una amenaza

Si Kiko le pega al Chavo, ¿La Chilindrina qué haría? ¿O si El Chavo y La Chilindrina hacen llorar a Kiko, qué pasaría? Creo que Mister Fly One Go está enredado. No es por ahí el asunto.

De lo que están hablando los meteorólogos es que si la tormenta “Kiko” se desprende, volverá a inundar calles y avenidas de la ciudad. Y no solo eso, sino que dejará maltrechos los campos deportivos y tendrán que suspenderse eventos programados para el fin de semana y quizás los de las Fiestas Patrias. Este viernes estaban anunciadas lluvias en menor escala. Y podría hoy, -se dijo- amanecer lloviznas aisladas. Y eso que no está por estos lares Yanet García. ¡Malayón!, dijo de nuevo Mister Fly. Pero si está en serio peligro, -de nueva cuenta- la organización del Campeonato Estatal de Softbol Femenil. Este jueves platicaba con “Chico” Leyva, presidente de la Liga Nueva Era y coordinador del torneo en la entidad. Las doñas que juegan en las categorías Máster y Súper Máster están más puestas que un calcetín, dijo.

Colofón. Y a propósito de charpos, kirmus, ballurris, -traducción- “Te adelantas a los tiempos, como político champurrado”. ¡Ai´sí! Se dice que lo más granadito del softbol femenil estará presente este fin de semana en el estadio Florentino Camacho Rivera, sede del evento. Y el ambiente será fastuoso, con homenajes para un par de jugadoras leyendas acá en The Rosca City. Se reconocerá la trayectoria de Julieta Castro y Micaela Mendívil. Ambas tienen un historial lleno de triunfos y los merecimientos suficientes para esto y más.



