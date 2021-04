La vacuna en Semana Santa

En plena Semana Santa el baño en casa fue después de la vacuna. Nada de ir a la playa. Nos cortaron de tajo las ilusiones. Y luego de hacer una larga fila, nos tocó el turno. Un segundo piquete en el brazo izquierdo, que nos ilusiona aún más de contener la pandemia del coronavirus. Los adultos mayores, -nos dicen- somos el “rebaño” para enfrentar el COVID—19 ante las mayorías, pero no el “rebaño sangrado” en el balompié mexicano, donde las Chivas no levantan pasión alguna. Empataron su partido ante Santos, y se alejan aún más de llegar a la clasificación y el repechaje de la Liga MX. Tampoco somos el “rebaño” de las campañas políticas y un sinfín de candidatos que se multiplicaron para estas elecciones. ¡Los hay por montones! Ya sea para gobernador, diputados o presidentes municipales. De todos colores y sabores en los partidos que se unen y desunen ante la misma guerra por un “hueso”. Mientras tanto, --eso no le importa— a Cruz Azul, que va viento en popa en el liderato general del tablero, al lograr su histórico triunfo número 11 consecutivo.

Colofón. Y a propósito de candidatos ostentosos, en esta misma Semana Mayor se nos adelantó en el camino el Dr. Francisco Díaz de la Vega. Filántropo afable, dejó un legado en la sociedad alvaradense. Abrazo fraterno compadre Fernando, Popo, Víctor, Carlos y demás familia.