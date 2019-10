La visita y charla amena

Este fin de semana nos visitó mi compadre Aurelio García. No tendría nada de extraordinario, salvo que aprovechamos para desayunar juntos en céntrico comedero en The Rosca City, platicar del mitote grande y chico, hablar de futbol y recordar viejos tiempos con fotografías de antaño, equipos donde ambos militamos. García, que por varios años fuera gerente de la firma Carta Blanca en la región del Évora, además de jugar como defensa central, era un asiduo patrocinador. Ahí en la mesa, junto al café y el tenedor, aquellas fotos, -ahora en el celular- nos traen añoranzas de las categorías Veteranos y las que siguen. Muchos compañeros que ya no están. Otros que ya no juegan. García Luna llegó acá al inicio de los años 80, rápidamente se identificó con el medio futbolístico. Massey Ferguson, equipo de Salvador Velázquez, lo invitó a jugar. Y se enfundó sus colores, pero solo por instantes. No alineaba, regularmente su sitio era el banquillo. En un parpadeo el cuadro de Muebles Valesca, que Ingenio y Figura dirigía, lo invitamos a nuestras filas. Y de ahí pa’l real, llevó los colores nuestros. Las lesiones lo obligaron al retiro, ahora reside en Celaya, Guanajuato, pero de vez en vez se da su escapada a su segundo terruño. Y esperamos seguir teniéndolo en las filas de la amistad y el balompié.

Colofón. Y a propósito de futbolistas, me acabo de enterar del fallecimiento de otro amigo de la vieja guardia. Platicaron, se adelantó en el camino, Bernardo Buelna, más conocido como “Tío Picho”, quien también vistió diferentes franelas en el juego de las patadas y el beisbol, deportes de sus amores. ¡Descanse en paz!