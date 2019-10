Lamento general por áreas deportivas

No me puedo mantener ajeno ante la situación en la que se encuentra el máximo recinto del futbol en la región del Évora, al que usted bautizó como el Coloso del Dique. Así inicia un mensaje de nuestro amigo Lic. Roberto Valenzuela Leal, exsecretario del Ayuntamiento. Es en referencia a nuestra columna de la semana, concerniente a la situación que priva en dicho inmueble. “El orgullo que representó para nuestra ciudad tener un estadio de futbol formal y con esas dimensiones, -primero en todo el estado de Sinaloa- su marco inaugural en el año 1987, la Tercera División, con nuestros Garbanceros, la final de Los Murciélagos vs Coras, eventos estatales, finales locales, todo un orgullo el emblemático Coloso del Dique”. Agrega sobre la llegada de Murciélagos, que por espacio de más de cinco años lució en todo su esplendor en sus instalaciones. “Qué pena me da en este momento coincidir con usted y con todos los que opinen de esta lamentable situación; vienen a mi memoria personajes que fueron factores importantes en su construcción, como el Dr. Alfredo Díaz Angulo y don César Meraz Figueroa.”

Colofón. Y resalta el comentario: “Qué extraño se me hace este penoso asunto, en más de dos ocasiones el señor presidente municipal giró instrucciones en mi presencia, definiendo los detalles y el monto a invertir en pintura, baños y mantenimiento en general”. Y abunda en el tema, lamentando, -también- sobre el abandono del estadio de beisbol en Tamazula, en La Gloria y la pista para caminar en el parque municipal. El mensaje es extenso y por falta de espacio, así lo dejamos. Gracias.