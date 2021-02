Las amargas quejas de André Gignac

¿Será cierto lo que dice el jugador francés? André-Pierre Gignac, delantero del equipo Tigres de la UANL, se queja amargamente. “El peor enemigo del mexicano es el propio mexicano”, dice. El atacante galo se refiere a las críticas recibidas por la afición en su juego mostrado en la final del Mundial de Clubes ante el cuadro alemán Bayern Munich. Los fanáticos no aceptan que Tigres se haya encerrado. Su juego defensivo no ayudó en mucho a buscar una sorpresa, pero existen otros “mexicanos” que entienden la realidad. De haberse abierto y jugado al tú por tú contra el campeón de la Champions League, era un suicidio. Muchos aficionados nos conformamos con ese 0-1 en contra. Creemos que es mejor que haber sido goleados. ¡Otros opinan que da lo mismo! Perder por cualquier marcador viene a terminar siendo un descalabro. Gignac, que anotó par de goles ante el Ulsan Hyundai y uno más de penalti al cuadro brasileño del Palmeiras, se trajo finalmente el trofeo del Balón de Plata. Pero en sus palabras hay algo de cierto. En otros sectores, no solo el deportivo, vemos ese distintivo del mexicano contra su mismo paisano.

Colofón. Y a propósito de gendarmes furibundos, la comparación del jugador francés lo hace a uno reflexionar. Acá entre uno mismo hay distinciones y racismo. ¡Yanila!