Las despensas y la clásica foto

Me decían: “Tomas como si la cerveza se fuera a acabar”. ¡Quiuuuuuuuboooooo! Es Mister Fly One Go que así me llega como en plan retador. -Yo nunca te he dicho nada de eso, respondo. -No, tú no, pero la bola de zánganos que andan ahí de lame y lame, haciéndole al político y no tienen ni en qué caerse muertos. ¿Y a qué viene todo eso? -Pues qué no ves en las redes sociales, donde algunos aprovechados llevan una pequeña despensa a las familias más necesitadas y se levantan el cuello, piden foto, para que los vean que ellos tienen un corazón de oro. Mientras que en otras partes, de eso ni se inmutan. Entregan tráileres repletos de ropa, comida y enseres domésticos para ayuda en su país, en su tierra, a esas familias desprotegidas. El enfado de Mister Fly tiene su razón de ser. Peloteros de la Gran Carpa, ya sean dominicanos, venezolanos, de Puerto Rico, y los mismos “güeros”, han estado apoyando con víveres y despensas de lo más indispensable, y ni pío dicen. Lo mismo sucede con astros del futbol mundial, en el mismo baloncesto de la NBA, algo de ello vemos con estrellas de la NFL, y púgiles del cuadrilátero que no se quedan atrás.

Colofón. Y a propósito de morrallas, pesetas y tostones, En verdad que la molestia de Mister Fly One Go no es algo nada más para comentarla como un chiste, de los tantos que se vierten en este momento de la contingencia sanitaria. No se vale hacer política barata en estos momentos, cuando cunde el pánico y que nos cuentan viene esa curva peligrosa, y no es un “curvón de a metro”, como dijera aquel glorioso comentarista de beisbol, Carlos Andrés Vázquez Hermosillo.