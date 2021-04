Las injusticias en el deporte

Dicen los que saben y saben bien. ¡Hay que hacer el bien sin mirar a quién! A muchos dirigentes deportivos, políticos y sociales les daña tanto el poder que se creen intocables. En ocasiones cometen injusticias que coartan la actividad o la participación de un atleta, un equipo o una selección. ¡Los tenemos en todos los niveles! Se dan a nivel internacional, nacional, estatal y municipal. ¡En casa o fuera de ella, el truco es lo mismo! ¿Y a qué viene todo esto?, me interroga Mister Fly One Go, que en todo está menos en las encuestas de los pretensos políticos a un puesto donde saben que ya no volverán a chambear por el resto de sus días. Pues que ahí está el caso de la esgrimista Paola Pliego, que no pudo asistir a los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016 por un falso positivo que le endilgó la Comisión Nacional del Deporte, (Conade). Ha salido a la luz pública la resolución que ha dado la Comisión del Tribunal de Justicia de la Ciudad de México, reconociendo la falsedad del caso. Ahora la atleta busca que esta cadena de injusticias que le impidieron competir en Río no le suceda a otro compañero.

Colofón. Y a propósito de montajes y diatribas, en aquella ocasión Paola Pliego decidió competir por Uzbekistán, al recibir la nacionalidad de aquel país. Esto se da en todos los niveles. ¿De quién me acordé? ¡Dan lástima por ello!