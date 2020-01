Las leyendas en el deporte

Richar Lapitoio organizó un video en grupo. Y ahí vemos múltiples jugadas y encestes de Kobe Bryant. El accidente de este domingo, donde falleciera la leyenda del baloncesto junto a su pequeña hija y amigos, conmocionó a todo el mundo deportivo. Y efectivamente, Kobe deja un gran legado en este deporte. Y su historia se hará un clásico, jugando para Los Lakers de Los Ángeles, California. Bryant se torna en una verdadera leyenda. Esto es, retomado de una palabra que sintetiza a una persona convertida en ídolo. Siempre será en especial para la gente del espectáculo o el deporte. Una palabra que significa mucho más cuando se escucha luego del fallecimiento y máxime sorpresivo y violento accidente. Me trae el comentario cuando en esta semana que terminó varios comentaristas de la televisión mencionaron insistentemente la palabra leyenda, adjudicándola para el delantero mexicano Javier Hernández. Considero que todavía no es el momento. “El Chicharito” quizás deje un legado por sus 10 años en el futbol europeo, pero más allá no es una epopeya.

Colofón. Y a propósito de chuelfas, vitorus, carrifoyis, -traducción- “Lo superfluo para ti es bendito entre los pobres”. ¡Ai´sí! Existen leyendas deportivas vivientes. Podría ser un Edson Arantes do Nascimento, la conocida “Perla Negra” del futbol brasileño, “Pelé”. O el astro argentino Diego Armando Maradona.

Así como en el beisbol funge como tal Babe Ruth y otros que han llegado al nicho de los inmortales.