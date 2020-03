Las pasiones en la Diamante

Y se encienden las pasiones, dice un clásico comentarista en la TV al iniciar la narración de un partido de futbol. Acá en The Rosca City ya se han encendido esas pasiones. Todo es por la semifinal en la Liga Diamante Plus, entre los equipos Santaneros-Banquetes Bertha y Laboratorios Koch. Algo inusitado se mueve en esta Liga donde juegan los tatas. Llama la atención la misma emoción que se siente dentro y fuera de la cancha. Cada sábado, esa pasión abunda. Y cuando está en juego el boleto para la gran final, no puede ser la excepción. Algunos aficionados dan como favoritos a los “laboratoristas”. Otros apuestan por el cuadro rojinegro. Las coas parecen estar parejas. Mientras que Laboratorios Koch tendrá plantel completo, en Santaneros existe incertidumbre. Koch tendrá en sus filas para esta semifinal, a jugadores como Ismael, Nino, Abel González y el regreso del atacante Javier Sánchez. Mientras que Santaneros tendrá ausencias del zaguero Felipe Herrera por acumulación de tarjetas, Carlos Rivera en salida programada por asuntos familiares y René Casal, que tiene semanas sin presentarse a la cancha.

Colofón. Y a propósito de purros, hasus, ernulliris, -traducción- “Cuando algo está de moda, está de moda, qué caray”., s-úmele usted las lesiones del lateral derecho Aarón Sánchez y Cabinho, aunque podrían ser dados de alta horas antes del cotejo. De todas formas, el partido se muestra cerrado y entre Firulis Camacho, Padilla y Rigo Valdez, puede marcarse diferencia. Pero Koch tiene a Bernardo, Tomás y Onofre, armas letales.