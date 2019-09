Las redes y el tributo a los medios

En las redes sociales puede usted encontrar de todo. Y no solo de ofertas, negocios, oportunidades, chismes o conversaciones incómodas. Si de religión se trata, ahí mismo le rezan todo un rosario. Una enfermedad contagiosa o peligrosa, le dan su remedio efectivo. Usted, aquél, ellos, nosotros, todos nos enteramos de algún suceso desagradable, o también de algún festejo. Vaya, hasta de lo que van a comer, cenar, tomar o cualquier jolgorio, “cola” pachanga en puerta. Pero me desvié totalmente del intelecto que buscaba inculcar en esta columneja, y ahora no encuentro cómo rehacerme. Por lo pronto, la noticia de última hora, -dicen- que se confundió el nombre de la tormenta “Lorena”, que en verdad su nombre real es Morena, por eso de que no tiene rumbo…

Y es que nos explicaban que andaba por Los Cabos, otros que ya venía cerca de Sinaloa y había pegado en Sonora. Ya ni el caballo blanco había corrido tantas millas. Lo mejor fue que no llegó a inquietarnos demasiado y al parecer ya se largó.

Colofón. Y a propósito de chinchos, jaños, erniflorikis, -traducción- “Los vientos turbulentos no son nada a un lado tuyo”. ¡Ai´sí! Este domingo la Liga de Novatos en el beisbol de casa le rinde un tributo a los medios de comunicación deportiva. Ese nombre llevará la Liga, pero la temporada es un homenaje para nuestro amigo y compañero, Octavio Inzunza Sánchez. Será la sexta temporada de un torneo que ha tenido un éxito inesperado.

Los reconocimientos se vivirán en el Club Auténticos Veteranos, que preside Alonso Camacho Gerardo.