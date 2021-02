Le aburre el futbol americano

Carajo, es difícil suponer que a todos nos gusten todos los deportes. Habrá algunos que les llama mejor la atención el beisbol. Otros el futbol, el basquetbol, la natación, el volibol, el tenis, golf, el atletismo, boxeo, etcétera. ¡A otros, quizás, la momita atochada o la cebollita! Y eso es normal acá y en China. No puedes obligar a la gente que vaya a una pelea de box si no le llama la atención esa función. O a un encuentro de beisbol, así sean equipos de Ligas Mayores. A lo mejor si lo invitas a un juego de cartas, la baraja, lotería o al casino, ahí esté desde temprana hora. A los cronistas deportivos en la televisión les “apuran” para que aprendan de todos los deportes. O ellos mismos tienen que “apurarle”. Es su chamba, su trabajo y tienen que cubrirla. ¿Y a qué viene todo este merequetengue?, me pregunta Mister Fly One Go, que en todo está menos en misa, dice doña Pelos. Pues que mucha gente tildó de loco o locuaz al exboxeador profesional, Jorge “Travieso” Arce, por no aceptar una invitación con todos los gastos pagados al Súper Bowl LV, celebrado este domingo 7 en el Raymond James Stadium de Tampa, Florida.

Colofón. Y a propósito de caléndulas misteriosas, el expúgil sinaloense explicó en las redes que no fue, pues muy ufano dijo: “Lo que pasa es que me aburre”. Y si no vas estar a gusto allá, pues ¡quédate en casa!