Le apuestan a un Torneo Regional

Haciéndole a Tom Lasorda, los dirigentes del deporte en la región del Évora tuvieron una reunión esta semana en céntrico comedero en The Rosca City. Ahí estuvieron los directores de los Institutos Municipales de Angostura, Mocorito y Salvador Alvarado. Por el Pueblo Mágico llegó un representante, pues se dijo que el titular se encontraba indispuesto para asistir. Como no queriendo la cosa, Mister Fly One Go, nuestro especialista en espionaje deportivo, se enteró que dicha sesión fue acordada para buscar la organización de una liga de futbol regional. Se tiene varios días con ese runrún. Ellos le apuestan a un campeonato con selecciones de los tres municipios vecinos. Cuentan que en The Rosca City no habrá problema para conformarlo, asimismo, en la república hermana de Angostura, solo en Mocorito existen problemas, pero dicen solucionarlo con elementos de la sindicatura de Pericos. El caso de este peliagudo asunto es que le están tirando pedradas adelante al güico, cuando ni siquiera dan por asomo una fecha probable para abrir las actividades deportivas acá en The Rosca City. Angostura no tiene problemas, pues desde hace tiempo que se abrieron las hostilidades. Mocoritón Viejo también tiene pendientes.

Colofón. Y a propósito de tírale, pégale, dale, dale, algo cocinan diferente y muy aparte estos hombres de la FIFA. Pues mientras que acá dan gritos y sombrerazos para volver a la acción, ya que les anunciaron borrón y cuenta nueva, ahora salen con un torneo totalmente fuera del calendario de la Afoesac. ¿O será el sereno?