El futbol mexicano profesional de capa caída. Le dan “palo” a la Liga de Ascenso, para beneficio de otros tantos. Le quitan la ilusión a clubes como Zacatepec, Atlante, Dorados, Tampico, Mineros, y un largo etcétera. Y todo, según los directivos, para la conformación de una Liga de Desarrollo. También le quitarán el trabajo a cientos de futbolistas mexicanos y extranjeros que ahí jugaban. Muchas familias dependen de ello. Pero así, de primas a primeras, tomaron las decisiones los altos mandos. ¿Quiénes se benefician con ello? Los aficionados, claro que no. Seguiremos viendo a los mismos clubes, unos con mayores apoyos económicos, otros con sus limitaciones. Los grandes y los chicos, nada del otro mundo. Algunos comentaristas de la misma televisión dan a conocer que hay gato encerrado y no es precisamente por el Covid-19. El porcentual de los equipos fue un llamado de atención. No hay por qué perjudicarlos, ni hacerles daño por su trayectoria.

Colofón. Y a propósito de vuljos, sisfus, dillirris, -traducción- “Cuán hermosas son aquellas fiestas que celebras con amigos, ahorita no hay”. ¡Ai´sí! Hablan de este desaguisado para beneficio de equipos como Chivas de Guadalajara, el mismo Atlas, ambos clubes tapatíos. Del San Luis, con el apoyo financiero de los españoles. También de Bravos de Ciudad Juárez con empresarios estadounidenses. Puebla y Querétaro no se quedan fuera. En la tabla porcentual eran los que peligraban, ahora sin descenso, qué chido.