Le quitan los tres puntos al América

Como dice la canción: “De quién fue la culpa, no quiero saberlo”. Así se están tirando la bolita en el feudo de Coapa. La Comisión Disciplinaria ha dado por buena la protesta del Club Atlas sobre el juego ante América en la jornada siete de la Liga MX, y los tres puntos van a parar a las arcas de los Zorros. América ganó en el terreno de juego 0-2 al cuadro rojinegro, pero vino una protesta del club jalisciense. El delantero Federico Viñas calentó en el terreno de juego y estuvo en la banca en el primer tiempo del duelo. ¡Luego subió a las gradas!, pero, he ahí la falla tremenda administrativa. Viñas no apareció nunca en la cédula de jugadores. Ni como titular, tampoco de suplente. Y las cosas se acomodaron para el Atlas, que no dejó escapar la oportunidad. En la sesión de la Comisión Disciplinaria rápidamente se atendió el caso. Y palo dado, ni Dios lo quita, dice conocido refrán. Ahora los tres puntos pasan a cargarse al Atlas y así sale del frío sótano. Mientras que a las Águilas le quitan los tres guarismos y lo bajan del liderato general. América, -dicen- infringió el artículo 27 inciso A.

Colofón. Y a propósito de mantequillas descompuestas, según ese reglamento de sanciones aclara que América llevó a cabo una alineación indebida. Federico Viñas no jugó, pero estuvo ahí. Y lo que menos se esperaba se dio. ¡Le quitaron el triunfo al América!