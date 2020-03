Les falta aire a los tortilleros

Compras una bolsa de papitas, churritos o algo parecido, y la encuentras medio llena, lo demás es aire. Lo mismo pasa con las pastas dentales. Recién la compras, le aplastas para ponerle a tu cepillo dental y se va hasta la mitad. Tienen más aire que un político en la cabeza, me dice Mister Fly One Go. Y máxime si van agarrando hueso. Pues los jabones de baño no hacen muy malos quesos. Ahora cada pastilla viene rebanada por la mitad. Solo tiene unos bordos a los lados, como haciendo “mesita”. Los fabricantes le buscan por todos lados, y uno como consumidor paga las consecuencias, pues nadie interviene y además nadie se queja. Con aire a medias, -también- parece estar el equipo Tortillas de Harina Efraín, quien busca tirar la toalla antes de que finalice el Torneo de Futbol en la Liga Máster Oro. Ya no siente lo duro, sino lo tupido. Por momentos da pelea ante cualquier rival, pero luego de recibir la primera anotación, todo se desmorona. Por algo camina en el último lugar del tablero general.

Colofón. Y a propósito de dosfos, varbus, nalurris, -traducción- Es por ello que los tortilleros están pensando seriamente en abandonar la Liga.

Los jugadores ya no acuden al llamado. En su última jornada oficial, no se presentaron y perdieron por inasistencia. Tendrán que reunirse y platicar seriamente, para no dejar a la deriva el torneo y en lo sucesivo buscar refuerzos para combatir dignamente. Hay que copiar lo de otros equipos con jugadores foráneos y dar la pelea.