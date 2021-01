Lesiones de un árbitro de futbol

Paolo Valeri, árbitro titular en el derbi italiano entre Inter y Milán, fue sustituido cuando faltaban escasos 30 minutos para el final por una molestia muscular. Su lugar fue ocupado por Daniel Chiffi, cuarto silbante o suplente. En un partido tan importante dentro de la Copa de Italia, eliminatoria directa y donde el mismo nazareno había sido protagonista del duelo, ¡se le ocurre lesionarse! ¿Y todo eso a qué viene?, me interroga Mister Fly One Go, que por fin aparece en escena, luego de un fuerte susto por el coronavirus. Pues que acá en nuestro balompié amateur, si acaso se llega a dar esa situación, ¿qué diablos se hace? En nuestro medio futbolístico normalmente vemos partidos a donde acude solamente un silbante. ¡Eso fue lo solicitado por los equipos! Las tercias arbitrales se producen solamente en finales. En cada encuentro solamente es programado un soplapitos. Todo esto se debe a que la economía está muy desgastada. Patrocinadores y jugadores no pueden solventar los gastos. Un réferi de futbol cobra una alta cuota por su trabajo. Y cuando son tres, aumenta un titipuchal. ¿Pero qué sucede cuando ese silbante se lesiona?

Colofón. Y a propósito de atolitos mañaneros, según estipula el reglamento, los capitanes de equipos deberán de ponerse de acuerdo si el juego continúa y escoger algún árbitro suplente del mismo público, que acceda a sancionar el cotejo. ¡Y que lleve su coraza de acero para los madrazos!