Llegó la hora para la Juvenil B

Llega la hora para la Selección Juvenil B. Este jueves el cuadro The Rosca City abrirá el torneo estatal de la categoría, en una faceta más por lograr ser protagonista. Se enfrenta a Culiacán Edusin. El campeonato se fue alargando.

Luego de que la sede anunciada, Angostura, declinara la coordinación de ello, se tuvo que buscar alternativas. Y fue Ahome el valiente que le entra al quite. Como siempre, el evento tendrá normalmente a equipos competidores de siempre. Los directivos de la capital de la entidad traen a lo mejor de sí. Y la apuesta es viable, cuando en la mayoría de los municipios no existen ligas de las categorías. Y si las hay, no quieren afiliarse. Y ahí está el meollo del asunto. De todas maneras, como el rol ya estaba hecho, colocan a Angostura, pero pierde por inasistencia. Y como no hay mucha tela de dónde cortar, tienen que darle juego, aun de lo trillado Pero así es el abarrote.

Colofón. Y a propósito de chalmus, jarales, ricanichis, -traducción- “Es posible hacer que una vaca suba escaleras, pero no que las baje”. ¡Ai´sí! Vaya nuestra felicitación para Vianey Contreras y Samuel Inzunza. Ellos fueron homenajeados en Mazatlán, en el marco de la edición 24 de la carrera Saúl Guevara Nava, del bello puerto sinaloense. Es un galardón por sus años de trabajo en los medios de comunicación. Y esto es algo que engrandece cuando estamos en el mes de la Libertad de Expresión. ¡Que sigan los éxitos!