Lo que hace la pandemia y el encierro

Me llegan algunos correos y Mister Fly One Go es el más interesado en leerlos. Son algo así como los saludos que envían los cronistas de la televisión. Acá también tenemos nuestro espacio. Pero no tenemos días específicos para abrirlos o comentarlos como otros compañeros del medio. Tampoco es un titipuchal de ellos. Claro que existen esos interesantes, chuscos, de anécdotas, cuentos, victorias y derrotas de sus equipos. Algún gol extraordinario o una jugada pomposa. Y Mister Fly se emociona, me llama y me cuenta sobre uno que le atrajo la atención sobremanera. “Mira, como si fueran unos chiquillos”, dice. Como no estamos autorizados para dar nombres, ni pelos ni señales, solo hablaremos de este que a Mister le encantó. Se trata de un viejo jugador de futbol en la Liga más veterana que usted pueda encontrar en The Rosca City. Un sueño que, -explica- quisiera se volviera realidad. Es entrenador y jugador al mismo tiempo. Se convierte en la figura tanto fuera como dentro del campo. ¡Es el protagonista genial!

Colofón. Y a propósito de melocotones frescos, entra al choque en el momento preciso para anotar el gol del gane. Luego sale y como estratega alega, pues el gol es invalidado por una falta inexistente, dice. ¡Todo esto lo hace la pandemia y el encierro!