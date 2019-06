Locuras y sueños futboleros

Lo que son las locuras y los sueños futboleros. Y eso le sucede a cualquier seguidor de cualquier deporte.

Quisiera al mismo tiempo estar en Nueva York o viajar con el equipo Yankees para disfrutar de ese paso arrollador que tienen por el momento en la División Este de la Liga Americana en Grandes Ligas. Pero no todo se puede. Aunque pensándolo bien, le voy a hacer la lucha. No pierdo nada, ni gasto ningún peso, solo será soñar y el viaje llega por sí solo, pero buscaré ahora compañía. Voy a aprovechar la recta. Pero me desvié del primer scrip del sueño entre martes y miércoles de esta calurosa semana de junio. Y ha de ser por eso, ese maldito calor que te encarama en los sueños guajiros. El martes, -les decía- estuve en el Arena Fonte Nova en Salvador De Bahía. Fui exclusivamente a ver a la “canariha”. Pero Brasil titubeó y terminó empatando sin goles con Venezuela. La “vinotinto” ya no es la misma “perita en dulce”. Ese estadio que tiene cupo para 55 mil espectadores se veía monumental.

Colofón. Y a propósito de simplus, calendus, jarumakis, -traducción- “Es tan fácil agarrar el avión sin tener pendientes”. ¡Ai´sí! Después estuve en Belo Horizonte para disfrutar del Argentina-Paraguay en la Copa América. El estadio Mineirao, con capacidad de 62 mil aficionados, era una locura, pero el duelo terminó empatado a un gol. Quise volar a Denver, Colorado, allá en la tierra de nuestro amigo Trump, para llegar al México-Canadá, pero desperté sudando y con escalofríos. Traía estragos del Día del Padre. ¡Éjele.