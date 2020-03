Los correos y lo chusco del acoso

Hará unos días que en esta columneja se trató el tema del acoso a las mujeres, esto fue en un sueño que tuvo nuestro amigo y corresponsal Mister Fly One Go. Debido a ello nos llegaron algunos E-Mail de diferentes ciudades de la entidad, del país y hasta del extranjero. ¡Vaya que tenemos audiencia! Eso nos proporciona alegría y entusiasmo para seguir comentando del deporte y de cualquier tema que a la sociedad le interese. Acá en Ingenio y Figura estamos de acuerdo con ese paro de las damas. Si no se quieren mover, no se muevan. Como dijera don Ramón Contreras cuando fue tesorero municipal en The Rosca City, allá al inicio de la municipalización. ¡El que tenga “cochis” que los amarre, y el que no, que no”. Traduciré algunos temas chuscos sobre la cuestión del acoso sexual, que un amable lector del sur del país me los envió. Cuenta: Trabajaba en una tienda de ropa y una señorita me preguntó: ¿Por qué la falda cuesta 10 y el calzón 30?. -Yo le respondí: “Si gusta le subo la falda y le bajo el calzón”. ¡Zas, a la delegación por acoso!

Colofón. Y a propósito de nulfos, juaras, balvurris, -traducción- “Hace un par de días me preguntaron dos señoritas: ¿Qué hora tienes? Y les respondí: “Tengo un cuarto para las dos”. Y nuevamente fui a parar al “botiquín”. Finalmente, ayer fui al mercado y le pregunté a la frutera: ¿Cuánto por un mamey? Y terminé preso. ¡Ahora ni fruta se puede comprar! Como decía Pedro Infante: ¡Y todo por ellas, aunque mal paguen!