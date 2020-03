Los costos de la afiliación

Después de inauguradas las diferentes categorías en el Campeonato Municipal de Futbol, ¿qué sigue? Aunque se dejó pasar mucho tiempo para el arranque oficial hasta el momento se desconocen fechas y sedes de los campeonatos estatales. En The Rosca City se habla de solicitar el torneo estatal de la Juvenil C. Esto viene a colación por el torneo que se tiene, donde el equipo Infantes de Guamúchil está participando. Su paso es de equipo protagonista. De ahí que sacan conclusiones para estar metidos en la pelea. Pero muchas ligas locales no podrán ser afiliadas a la Afoesac, según se desprende en charlas de algunos entrenadores. Los altos costos para el registro de cada jugador, no quieren aceptarlos. Los mismos futbolistas le hacen al “sordo”. No quieren saber nada de eso, pues argumentan que no hay dinero. En otros tiempos, cuando se vienen las campañas políticas, rápidamente el alcalde en turno les promete un 50 por ciento de ayuda, cuando menos. El mismo Carlo Mario Ortiz Sánchez lo ha hecho y distinguido por ese gesto. En estos momentos nadie dice “esta boca es mía”.

Colofón. Y a propósito de boysos, jursis, nafoxis, traducción: “Es imposible volver a amar a la que de verdad se ha dejado una vez de amar” ¡Ay sí! En otras ocasiones, con esto del apoyo oficial, no faltará algún regidor que se meta la mano al bolsillo y ponga su óbolo. Pero repetimos, no son tiempos de elecciones y cada quién que se rasque con sus uñas. De ahí que veremos menos equipos en acción y quizás hagan falta jugadores de clase para un seleccionado.