Los desvíos y desvaríos en la redes

Tiempos traen tiempos, se leía en la defensa de una troca. Y realmente es cierto. Ahora con las redes sociales uno se entera de tantas cosas, que hasta hace poco tiempo las veía con displicencia, pero existe mucha realidad. En ocasiones “arman” el teatro y parece que es verdad. Pero en la Viña del Señor se encuentra de todo. Historias verdaderas, otras “montadas”, pero le dan vida a la creatividad. Pero creo que me desvié del camino escritor, pues tenía en mente otro comentario y me fui por la tangente. Uno se sienta frente al escritorio, con su laptop y suelta alegremente sus manos en el teclado. Recluta frases y oraciones y hasta cuando ya tiene el camino andado piensa realmente qué es lo que está haciendo. A’i tienen ustedes que ahorita me acordaba de aquellos años mozos de mi adolescencia, cuando en la academia de doña Juanita acudíamos gustosos a las clases de mecanografía, taquigrafía, ortografía, y todo lo que no se fía. Compartíamos escritorios buscando la calidad y rapidez. Hojas enteras que llenamos y que en el futuro nos sirvieron para tomar el teclado como si fuera un cono de nieve, que lo degustas de arriba para abajo. Pero ahora sí agarré monte y no sé qué me pasa en este fin de semana sabrosón. Quizás sea porque escucho que ya vamos de salida en el Covid-19. Que el semáforo nos da el pase quisquillosamente.

Colofón. Y a propósito de disimulos, enredos y confines, pues la verdad el comentario era de los tiempos y sus figuras deportivas, pero creo que lo dejaré para mejor ocasión. ¡Disfruten su domingo, amigos!