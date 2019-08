Los dioses en la Diamante Plus

No se trata de un “volado”, son varios los que están en juego. Y no se habla de una metáfora, alegoría, es producto del mismo juego. Al hablar de la situación que priva en la Liga de futbol Diamante Plus, es comentar de lo peleado que se encuentra la tabla de posiciones. Y los boletos a la calificación de la Liga y lucha por la Copa a la misma vez, los dos cotejos son más que importantes. Laboratorio Koch, que camina en caballo de hacienda, cuando es líder absoluto y tiene el pase a la final, quiere beberse esa Cup Jorge Sosa. Para ello deberá pasar sobre el rival de esta tarde. Club de Veteranos no querrá ser la víctima. Ellos caminan en el segundo puesto y con un plantel que se conoce al dedillo, tratará de frenarlos. Por otro lado, Santaneros quiere asegurar su pase, si es capaz de vencer a Los Abejorros de El Resplandor. Alguien dijo por ahí que la campana está a punto de sonar. Eso atraído como si fuera una pelea de box y su campanazo.

Colofón. Y a propósito de chaflos, chaflines, chanichiflis, -traducción- “Juventud, divino tesoro, ya te vas para no volver”. ¡Ai´sí! Una semana anterior equipos y aficionados se quedaron en ascuas. La tormenta tropical “Ivo” propició que la jornada se suspendiera. Hoy más vivos que nunca, los tatas quieren darle de patadas al balón. Pero ahí está otra vez el dios Tláloc amenazando con soltar su llanto. Si eso volviera a suceder, se alargarán las fechas y el calendario. Entonces entrará en acción el dios Baco para refrescar a sus inquilinos. ¡Andiké!