Los gomeros en el softbol

Entre un velo de nostalgia y recuerdos idos, no alcanza a despejarse nuestra mente en la charla sostenida este miércoles por la tarde con el ingeniero José E. Castro, al hablar del softbol, deporte que en las últimas fechas ha tenido alto relieve en The Rosca City. “Chon” Castro cursó sus estudios profesionales en el Tecnológico de Monterrey junto a otros paisanos, como Hugo Obeso, Everardo Gaxiola, etc. Ellos practicaron el softbol en la Sultana del Norte y trajeron la novedad a casa. Precisamente recordamos en esa charla de aquella Liga de Softbol categoría Abierta, que tuvo mucha aceptación. Era un torneo muy fuerte y de mucha competición. Quizás fue entre los años 1987-1988, acepta el ingeniero Castro. Cuatro equipos fuertemente armados, como la Asociación de Agricultores, CFE, Ayuntamiento y PEIGSA. Se jugaba por las noches en el estadio Alberto Vega Chávez. La AARM tenía como su as de picheo a Eleazar Obeso, y ahí jugaban Celso Macías, “Yayo” y Vicente Gaxiola, “Zurdo” Araujo, etc. PEIGSA con Hugo Obeso, Norberto Osuna, Pedro Castañeda, jugadores de beisbol que Jesús Cerecer había “jalado” para hacer fuerte a este cuadro. Además se trajeron a cuatro jugadores de softbol de Los Mochis, entre ellos dos lanzadores que hicieron furor en The Rosca City. ¡Sus nombres no pudimos recordarlos!

Colofón. Y a propósito de nieblas y tormentos, recuerda el “inge” Castro que en Monterrey hicieron un equipo de softbol con elementos de Guamúchil, Culiacán y de Sonora, entre ellos el exgobernador Eduardo Bours. Se llamaban “Los Gomeros” de Sinaloa y participaron en una Liga de la Sultana, donde llegaron a pelear la final contra Los Aguirres, pero un jonrón de último momento los eliminó en la contienda.