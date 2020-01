Los problemas del Cruz Azul

No existen adjetivos, ni tampoco un remedio para el mal. Lo que sucede en Cruz Azul es algo increíble. El equipo de La Noria volvió a perder en este inicio del Torneo Clausura del Futbol Mexicano de la Primera División. Segundo descalabro para empezar. ¡El hartazgo! Y nos llama poderosamente la atención cuando profesionales de la crítica en la televisión sueltan decenas de improperios contra la dirigencia de la Máquina celeste. Ahí está Javier Alarcón, comentarista deportivo de Imagen Tv, que suelta improperios contra Billy Álvarez, a quien señala como el culpable de todo lo que sucede en el cuadro cementero. Y así como Alarcón, existen muchos seguidores de sus colores que reniegan, blasfeman y maldicen tanto a directivos, como a entrenadores y jugadores. Alarcón no entiende que se le siga otorgando todo ese poder a Billy Álvarez a pesar de que el club celeste no da trazas de mejoramiento. Es absurdo, -comenta- que desde el año 1997 este club no levante cabeza, así se le llame uno de los cuatro grandes del balompié mexicano. Va de mal en peor cada temporada.

Colofón. Y a propósito de vajuros, diabos, chinsuris, -traducción- “Todo derecho es merecimiento propio y nada más”. ¡Ai´sí! El pasado viernes me tocó ver el partido ante el San Luis. No estuve al cien por ciento frente al televisor pues tuve visitas, que prefirieron escucharlo que verlo, aun de que mis amigos sean seguidores de la Máquina. Y es que este problema nadie lo entiende, ¡ni la misma Araña Negra!