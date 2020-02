Los sueños y el acoso de Mr. Fly

¡Oh, uff, cof, cof, smark, chaf, fuat, plop…!. ¡Ah, ajum, ajum, qué feo es despertar así! Ojeroso, lagañoso, taciturno, hosco, melancólico, por esta pesadilla que me atrapó casi toda la noche. Era Mister Fly One Go, que llegaba a The Orange House sintiéndose un pecador sin haber pecado. ¿Pues qué te pasó?, le interrogo. Ya más calmado y recostado en el sillón me empieza a platicar sobre ese sueño que no lo dejó dormir en toda la noche de un miércoles de ceniza. Se trataba, -cuenta- de una mujer que lo acosaba, lo quería seducir y le hablaba muy bonito al oído. Le bajaba las estrellas y la luna. Era una noche romántica, llena de luz y flores, vino y música. Pero Mister Fly se resistía a caer en la tentación. La dama lo presionaba, estaba encima de él. Hasta que de repente pudo zafarse de ese lecho aterciopelado, la trampa que le había tendido la mujer para que cayera en sus redes. “La veía seductora y frágil, sensual y provocativa” gime y gime Mister Fly. Ahora dirán que no eres hombre, le respondo.

Colofón. Y a propósito de lorfus, amorus, calientifis, -traducción- “La acusaré de acoso sexual”, me informa, todo malhumorado. Pero si fue un sueño nada más, ¿quién te irá a hacer caso? Y es que a estas alturas y con las cosas que se están viendo, uno ya no puede dar un saludo amistoso, agradable, simpático y cariñoso a una mujer. Te pondría en aprietos, pues ya piensa en el acoso y te acusa. Pero también se da al revés, volteado, y el hombre no puede hacer nada.