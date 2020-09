Los tamales y el futbol en la Rosca

Deme tres de carne, cuatro de elote y cinco “tontos”. Así, podrías solicitarse los tamales a cualquier vendedor, que afanosamente recorre las calles en The Rosca City. Pero el interlocutor que me hace esta metáfora, se refiere a las labores que se adjudican en el deporte local. Ese mismo interlocutor, es nada menos que Mister Fly One Go. “El cubículo de deportes está lleno de empleados, pero a ciencia cierta nadie sabe qué hace uno o en que se ocupa el otro”. Y hablar de gestiones a estas alturas, que vivimos la pandemia del COVID-19, es punto muerto. Ahí, -me cuenta Mister Fly- debes de saber que hay tres de carne. Cuatro son de elote y el resto de lo que te conté. No avanzan en gestiones y ya tenemos seis meses con el “parón” de actividades deportivas. ¡La gente se desespera, pues cuando esperas…..!. Los dichosos Comités Deportivos, que casi van a cumplir cinco años y todavía no han tomado la protesta de rigor, no se sabe a qué juegan. En el futbol, se escucha que Francisco Vizcarra lleva la voz de mando. Él ejecuta las órdenes mayormente que el titular Juan Carlos Camacho.

Colofón. Se habla que “Panchito” quiere el regreso del futbol, pero con la debida afiliación de los equipos. Y ha como están las cosas en la economía, los entrenadores y delegados, ya conocen la versión y están que trinan. Francisco Vizcarra además de ser el principal directivo en el balompié de casa, es delegado de la Asociación Estatal de Futbol y de ahí su inusitado interés. Las canchas están a su merced, -cuentan- y los últimos tamales, también.