Lupita López llega al IMDANG

Caray, fue un cambio como de la noche a la mañana. Algo así como cuando va a iniciar un partido de futbol y el comentarista grita: ¡Se encienden las pasiones! María Guadalupe López llega a cubrir el puesto que dejara nuestro amigo y compañero Rosario Alberto “Chico” Leyva. Sí. Ahí en el Instituto Municipal del Deporte de Angostura. La joven profesionista ya se identificó con los medios. ¡Es una experiencia increíble!, resalta al tomar el timón en su nueva faceta. Y con el roce diario normal entre el medio deportivo, irá tomando sentido de su responsabilidad. De lo que no hay duda es que fue para mejorar, me dice Mister Fly One Go, que con un brillo en sus ojos tapatíos, se le ve la chispa de la vida. Pero aquí hay culebra en el agua, como se suele decir. La chica tiene interés de aprender y resaltar la encomienda que se le ha brindado. Estará al mando del actual director, Matías Castro. Pero Lupita, que no practica actualmente ningún deporte, dice interesarse por aprender karate do. “Es un deporte que me llama la atención”, resalta. Y recordamos que el profesor Hecmar Bojórquez es maestro en esta disciplina.

Colofón. Y a propósito de jinetes del Apocalipsis, la joven María Guadalupe, de 22 años de edad, quiere abrirse un espacio en su carrera de la Comunicación. Y ha tomado esta estafeta de buen agrado. Ya habrá tiempo de conocerla.