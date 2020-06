México 70 y los nuevos cambios

Futbol México 70, de eso ya han pasado 50 años. Uno se despierta de esta cuarentena escuchando música de antaño y ese himno relacionado con el primer Mundial de Futbol celebrado en nuestro país. Cuántos recuerdos, cuántas añoranzas. Ha llegado el mes de junio y uno espera que la vida regrese a su normalidad. Pero el COVID-19 no tiene para cuándo largarse. Siento que ya nada seguirá siendo igual. Ni en nuestra vida diaria, ni en los aconteceres que estábamos acostumbrados. El deporte tendrá un cambio relativo, pero cambio significativo. Veo el fin de semana algunos partidos de la Bundesliga en Alemania. El futbol no se disfruta igual. No hay público en las gradas, no hay ambiente. Solo se escuchan los gritos de los jugadores, del cuerpo técnico y la narración sin chispa de los comentaristas. En medio de esta pandemia el balompié teutón ha sido el primero en regresar a las canchas. Le ha tomado la delantera a países como España, Inglaterra e Italia, que anuncian volver para mediados de este mes.

Colofón. Y a propósito de miedos, llantos y calambres, mientras tanto, en el futbol mexicano siguen rodando las noticias en igual de la pelota. Se considera también que el Torneo Apertura 2020 arranque en dos semanas más, y una buena noticia es que Cruz Azul no será desafiliado. Solo su presidente, Billy Álvarez, dejaría de serlo, después de 32 años de trayectoria en nuestro balompié. Los presuntos lavado de dinero y delincuencia organizada en el club de La Noria han revolucionado el juego de intereses en el futbol, con el recuerdo del Mundial 70.