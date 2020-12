Mike Tyson y el sabor a marihuana

Mike Tyson no se anda por las ramas, sino todo lo contrario: ¡Vive con ellas! Tyson, que empató en ocho rounds ante Roy Jones Jr. en reciente pelea de exhibición, confiesa que antes de su combate fumó marihuana, ¡y después también!, dijo. El púgil, de 54 años de edad, aseguró que siempre ha fumado. “Soy un fumador”. Luego de las interrogantes de la prensa especializada, Tyson aseveró que “fumo todos los días”. Al hablar sobre la cocaína, recalcó que esa la dejó hace año y medio. Pero que la marihuana la ha fumado y la seguirá fumando toda su vida. Luego de 14 años de ausencia de los cuadriláteros, Tyson impresionó a los críticos con sus facultades. Se conoce que antes de la pelea de exhibición ante Jones Jr. la Comisión envió que se les hiciera un examen médico a ambos contendientes. No se encontró nada, dijeron los médicos. Salvo, -claro está- los rastros de la marihuana, pero ello no se encuentra en la lista de las sustancias prohibidas. ¡Así que no hubo lío, pues! Y como Tyson ya probó un regreso triunfal, de seguro volveremos a verlo ahí.

Colofón. Y a propósito de basurones incendiados, el peleador de color habla de que no se crea que con la marihuana no se sienten los golpes. “Se entumece el cuerpo, antes y después”. Y nosotros los fanáticos los llamamos “superhombres”.