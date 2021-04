Muchas dudas en la Diamante

La indecisión sigue privando en la Liga Diamante-Plus. Existe una vacilación en los equipos. Se conoce que el Club de Veteranos ha preferido no participar en el cuadrangular de pretemporada. En la reunión de este lunes próximo pasado se dijo que no está listo. Ahora se pretende que se haga un triangular, pero también se desconoce la situación de los demás conjuntos. Hasta el momento hay duda en Los Abejorros de Centro Naturista El Resplandor, así como en el cuadro de Laboratorio Koch. Luego del “parón” de un año por la pandemia del coronavirus, los futbolistas más veteranos en The Rosca City no dan señales de acción. La directiva ha solicitado un comprobante de la segunda vacunación, pero existen muchos jugadores que todavía no la tienen. En las filas de los equipos hay elementos de Guasave, Angostura, Culiacán y otros pueblos vecinos, que no les ha llegado el turno de la aplicación, ¡y esto sigue en suspenso! Es la duda e incertidumbre entre dirigentes y jugadores. Por el momento se alarga una semana más de espera. Ese triangular de invitación sería hasta el fin de mes, quizás. Muchos jugadores no están en condiciones aptas.

Colofón. Y a propósito de debates y comedias, algunos futbolistas de la vieja guardia no se han repuesto del COVID—19. Hay jugadores que sufrieron la embestida de esa pandemia y todavía están en completo reposo.